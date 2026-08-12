BigBear.ai Aktie 115286670 / US08975B1098
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12.08.2026 16:29:00
BigBearai Aktie News: BigBearai am Nachmittag mit Verlusten
Die Aktie von BigBearai gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BigBearai nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 3,31 USD.
Die BigBearai-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 3,31 USD. Die BigBearai-Aktie sank bis auf 3,25 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,35 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 599'191 BigBearai-Aktien.
Am 15.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 9,39 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 184,11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BigBearai-Aktie. Bei 2,59 USD erreichte der Anteilsschein am 30.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,63 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BigBearai-Aktie.
BigBearai liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,05 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,71 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 32.47 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 36.75 Mio. USD ausgewiesen.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 11.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,270 USD je BigBearai-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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