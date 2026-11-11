BigBearai Aktie News: BigBearai am Abend im Minusbereich

Die BigBearai-Aktie notierte um 20:26 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 2,32 USD. Die Abwärtsbewegung der BigBearai-Aktie ging bis auf 2,30 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 2,37 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'302'303 BigBearai-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 7,40 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der BigBearai-Aktie ist somit 219,65 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 21.10.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,08 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 10,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

BigBearai liess sich am 27.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,19 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,03 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat BigBearai mit einem Umsatz von insgesamt 43.58 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33.14 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 31,50 Prozent gesteigert.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von BigBearai wird am 11.03.2027 gerechnet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,407 USD je Aktie in den BigBearai-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur BigBearai-Aktie

BigBear.ai-Aktie im Minus: Umsatz steigt - Verlust wird deutlich ausgeweitet

S&P-Ranking zeigt: Bei diesen Titeln könnte es eng für Shortseller werden

Palantir vs. BigBear.ai: Welche KI-Rüstungsaktie nach den Q1-Zahlen die Nase vorn hat