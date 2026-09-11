BigBearai Aktie News: BigBearai schiebt sich am Abend vor

Um 20:26 Uhr sprang die BigBearai-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,1 Prozent auf 2,88 USD zu. Die BigBearai-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 2,92 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 2,84 USD. Von der BigBearai-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'018'458 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 15.10.2025 auf bis zu 9,39 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 226,04 Prozent Plus fehlen der BigBearai-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,59 USD ab. Mit Abgaben von 10,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 30.07.2026 hat BigBearai in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. BigBearai hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,05 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,71 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,18 Prozent auf 36.75 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 32.47 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2026 erfolgen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem BigBearai-Verlust in Höhe von -0,263 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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