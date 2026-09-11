BigBearai Aktie News: Anleger schicken BigBearai am Freitagnachmittag ins Plus

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 2,86 USD zu. Die BigBearai-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 2,89 USD. Bei 2,84 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der BigBearai-Aktie belief sich zuletzt auf 298'296 Aktien.

Bei 9,39 USD erreichte der Titel am 15.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BigBearai-Aktie liegt somit 69,60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,59 USD am 30.07.2026. Mit Abgaben von 9,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte BigBearai am 30.07.2026 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,05 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BigBearai ebenfalls -0,71 USD je Aktie eingebüsst. Das vergangene Quartal hat BigBearai mit einem Umsatz von insgesamt 36.75 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 32.47 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 13,18 Prozent gesteigert.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von BigBearai wird am 11.11.2026 gerechnet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,263 USD je BigBearai-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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