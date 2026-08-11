BigBearai Aktie News: BigBearai zieht am Dienstagabend an

Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 1,1 Prozent auf 3,27 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die BigBearai-Aktie bei 3,31 USD. Bei 3,28 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via New York 1'764'752 BigBearai-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.10.2025 bei 9,39 USD. Derzeit notiert die BigBearai-Aktie damit 65,23 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 2,59 USD fiel das Papier am 30.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BigBearai-Aktie 20,67 Prozent sinken.

Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte BigBearai am 30.07.2026 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,05 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BigBearai ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,25 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 36.75 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 34.76 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 11.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,270 USD je BigBearai-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur BigBearai-Aktie

S&P-Ranking zeigt: Bei diesen Titeln könnte es eng für Shortseller werden

Palantir vs. BigBear.ai: Welche KI-Rüstungsaktie nach den Q1-Zahlen die Nase vorn hat

BigBear.ai-Aktie dennoch freundlich: Erwartungen enttäuscht - weiter rote Zahlen