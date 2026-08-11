BigBearai Aktie News: BigBearai schiebt sich am Dienstagnachmittag vor

Das Papier von BigBearai konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 3,25 USD. Kurzfristig markierte die BigBearai-Aktie bei 3,30 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 3,28 USD. Zuletzt wurden via New York 584'296 BigBearai-Aktien umgesetzt.

Am 15.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 9,39 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BigBearai-Aktie mit einem Kursplus von 189,37 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,59 USD. Dieser Wert wurde am 30.07.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der BigBearai-Aktie liegt somit 25,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BigBearai am 30.07.2026. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,05 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BigBearai ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,25 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat BigBearai mit einem Umsatz von insgesamt 36.75 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34.76 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 5,72 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte BigBearai am 11.11.2026 vorlegen.

Analysten gehen davon aus, dass BigBearai 2026 einen Verlust in Höhe von -0,270 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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