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10.11.2026 20:27:13
BigBearai Aktie News: Anleger schicken BigBearai am Abend ins Minus
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von BigBearai. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 4,7 Prozent auf 2,34 USD.
Um 20:26 Uhr fiel die BigBearai-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 4,7 Prozent auf 2,34 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BigBearai-Aktie bisher bei 2,24 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 2,38 USD. Bisher wurden heute 1'782'402 BigBearai-Aktien gehandelt.
Am 13.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,40 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 216,92 Prozent über dem aktuellen Kurs der BigBearai-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,08 USD ab. Mit Abgaben von 11,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BigBearai am 27.10.2026. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,19 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,71 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 43.58 Mio. USD gegenüber 32.47 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Am 11.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von BigBearai veröffentlicht werden.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem BigBearai-Verlust in Höhe von -0,407 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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