BigBearai Aktie News: Anleger schicken BigBearai am Abend ins Minus

Um 20:26 Uhr fiel die BigBearai-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 4,7 Prozent auf 2,34 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BigBearai-Aktie bisher bei 2,24 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 2,38 USD. Bisher wurden heute 1'782'402 BigBearai-Aktien gehandelt.

Am 13.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,40 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 216,92 Prozent über dem aktuellen Kurs der BigBearai-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,08 USD ab. Mit Abgaben von 11,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BigBearai am 27.10.2026. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,19 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,71 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 43.58 Mio. USD gegenüber 32.47 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 11.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von BigBearai veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem BigBearai-Verlust in Höhe von -0,407 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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