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10.11.2026 16:29:00
BigBearai Aktie News: BigBearai verzeichnet am Dienstagnachmittag Verluste
Die Aktie von BigBearai gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von BigBearai gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 4,5 Prozent auf 2,34 USD abwärts.
Die BigBearai-Aktie musste um 16:28 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 4,5 Prozent auf 2,34 USD. Die BigBearai-Aktie sank bis auf 2,30 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 2,38 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 381'789 BigBearai-Aktien umgesetzt.
Bei 7,40 USD markierte der Titel am 13.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der BigBearai-Aktie ist somit 216,24 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 2,08 USD erreichte der Anteilsschein am 21.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 11,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Am 27.10.2026 lud BigBearai zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,19 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,71 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 34,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 32.47 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 43.58 Mio. USD ausgewiesen.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte BigBearai am 11.03.2027 präsentieren.
2026 dürfte BigBearai einen Verlust von -0,407 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.
Redaktion finanzen.ch
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