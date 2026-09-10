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10.09.2026 20:27:13

BigBearai Aktie News: BigBearai gibt am Abend nach

BigBearai Aktie News: BigBearai gibt am Abend nach

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von BigBearai. Die BigBearai-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 2,83 USD ab.

BigBear.ai
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Um 20:26 Uhr fiel die BigBearai-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 2,83 USD ab. Die Abwärtsbewegung der BigBearai-Aktie ging bis auf 2,76 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 2,78 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'080'432 BigBearai-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.10.2025 bei 9,39 USD. Der aktuelle Kurs der BigBearai-Aktie ist somit 232,39 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,59 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BigBearai-Aktie 9,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

BigBearai veröffentlichte am 30.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie lag bei -0,05 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,71 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,18 Prozent auf 36.75 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 32.47 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2026 erfolgen.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,263 USD je BigBearai-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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