BigBearai Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von BigBearai

Die BigBearai-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 2,83 USD abwärts. In der Spitze fiel die BigBearai-Aktie bis auf 2,76 USD. Bei 2,78 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 385'871 BigBearai-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.10.2025 bei 9,39 USD. Der aktuelle Kurs der BigBearai-Aktie ist somit 232,39 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 30.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,59 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BigBearai-Aktie 9,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 30.07.2026 lud BigBearai zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Verlust je Aktie lag bei -0,05 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,71 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,18 Prozent auf 36.75 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 32.47 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 11.11.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BigBearai einen Verlust von -0,263 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur BigBearai-Aktie

S&P-Ranking zeigt: Bei diesen Titeln könnte es eng für Shortseller werden

Palantir vs. BigBear.ai: Welche KI-Rüstungsaktie nach den Q1-Zahlen die Nase vorn hat

BigBear.ai-Aktie dennoch freundlich: Erwartungen enttäuscht - weiter rote Zahlen