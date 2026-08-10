BigBearai Aktie News: BigBearai am Montagabend schwächer

Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 1,4 Prozent auf 3,23 USD. Die BigBearai-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 3,17 USD ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,24 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1'603'359 BigBearai-Aktien.

Am 15.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 9,39 USD an. Gewinne von 191,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 2,59 USD fiel das Papier am 30.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BigBearai-Aktie 19,69 Prozent sinken.

Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte BigBearai am 30.07.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,05 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,25 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite hat BigBearai im vergangenen Quartal 36.75 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BigBearai 34.76 Mio. USD umsetzen können.

Am 11.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,270 USD je BigBearai-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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