BigBearai Aktie News: BigBearai fällt am Montagnachmittag

Die BigBearai-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,1 Prozent auf 3,20 USD abwärts. Die BigBearai-Aktie sank bis auf 3,19 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,24 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 580'018 BigBearai-Aktien.

Am 15.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 9,39 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 193,44 Prozent über dem aktuellen Kurs der BigBearai-Aktie. Bei 2,59 USD fiel das Papier am 30.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BigBearai-Aktie derzeit noch 19,06 Prozent Luft nach unten.

Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BigBearai am 30.07.2026. BigBearai hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,05 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,25 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,72 Prozent auf 36.75 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 34.76 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte BigBearai am 11.11.2026 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,270 USD je BigBearai-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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