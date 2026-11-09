BigBearai Aktie News: BigBearai haussiert am Montagabend

Um 20:26 Uhr ging es für das BigBearai-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 9,2 Prozent auf 2,43 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die BigBearai-Aktie bei 2,46 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 2,24 USD. Zuletzt wechselten via New York 2'204'015 BigBearai-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,40 USD erreichte der Titel am 13.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 205,15 Prozent hinzugewinnen. Am 21.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,08 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die BigBearai-Aktie mit einem Verlust von 14,43 Prozent wieder erreichen.

Am 27.10.2026 hat BigBearai die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei -0,19 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,71 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 34,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 43.58 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 32.47 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 11.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 10.11.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem BigBearai-Verlust in Höhe von -0,407 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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