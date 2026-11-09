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09.11.2026 16:29:00
BigBearai Aktie News: BigBearai am Montagnachmittag mit grünen Vorzeichen
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von BigBearai. Zuletzt wies die BigBearai-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 2,24 USD nach oben.
Das Papier von BigBearai legte um 16:28 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,9 Prozent auf 2,24 USD. Die BigBearai-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 2,25 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 2,24 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 406'718 BigBearai-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 7,40 USD erreichte der Titel am 13.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 230,36 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BigBearai-Aktie. Am 21.10.2026 gab der Anteilsschein bis auf 2,08 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 7,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Am 27.10.2026 legte BigBearai die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,19 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BigBearai -0,71 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 43.58 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 34,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 32.47 Mio. USD in den Büchern standen.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.03.2027 terminiert. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 10.11.2027 erwartet.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,407 USD je Aktie in den BigBearai-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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