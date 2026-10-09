BigBear.ai Aktie 115286670 / US08975B1098
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09.10.2026 20:27:13
BigBearai Aktie News: BigBearai am Freitagabend mit Abschlägen
Die Aktie von BigBearai gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die BigBearai-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,4 Prozent auf 2,39 USD ab.
Um 20:26 Uhr fiel die BigBearai-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 2,39 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte BigBearai-Aktie bei 2,38 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 2,44 USD. Der Tagesumsatz der BigBearai-Aktie belief sich zuletzt auf 846'051 Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 9,39 USD erreichte der Titel am 15.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BigBearai-Aktie 293,71 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 2,35 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.10.2026). Derzeit notiert die BigBearai-Aktie damit 1,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
BigBearai liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,05 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,71 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 36.75 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 13,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 32.47 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.11.2026 terminiert.
2026 dürfte BigBearai einen Verlust von -0,263 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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