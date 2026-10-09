BigBearai Aktie News: BigBearai gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Um 16:28 Uhr ging es für das BigBearai-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 2,43 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die BigBearai-Aktie bei 2,47 USD. Bei 2,44 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 439'933 BigBearai-Aktien.

Am 15.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,39 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 287,22 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,35 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BigBearai-Aktie 3,30 Prozent sinken.

Am 30.07.2026 hat BigBearai in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,05 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BigBearai ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,71 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 36.75 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 13,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 32.47 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte BigBearai am 11.11.2026 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,263 USD je BigBearai-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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