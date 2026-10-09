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09.10.2026 16:29:00

BigBearai Aktie News: BigBearai gewinnt am Nachmittag an Fahrt

BigBearai Aktie News: BigBearai gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Die Aktie von BigBearai zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von BigBearai zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 2,43 USD.

BigBear.ai
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Um 16:28 Uhr ging es für das BigBearai-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 2,43 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die BigBearai-Aktie bei 2,47 USD. Bei 2,44 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 439'933 BigBearai-Aktien.

Am 15.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,39 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 287,22 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,35 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BigBearai-Aktie 3,30 Prozent sinken.

Am 30.07.2026 hat BigBearai in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,05 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BigBearai ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,71 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 36.75 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 13,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 32.47 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte BigBearai am 11.11.2026 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,263 USD je BigBearai-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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Short 14’649.63 13.92 STVB4U
Short 15’187.35 8.97 SXB6GU
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Long 12’393.34 8.91 S7SB9U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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