BigBearai Aktie News: BigBearai am Mittwochabend tiefer

Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 1,5 Prozent auf 2,88 USD. Im Tief verlor die BigBearai-Aktie bis auf 2,86 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 2,93 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 700'889 BigBearai-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 9,39 USD. Dieser Kurs wurde am 15.10.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der BigBearai-Aktie liegt somit 69,38 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 30.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,59 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,91 Prozent.

Am 30.07.2026 hat BigBearai die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. BigBearai hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,05 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,71 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite standen 36.75 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 32.47 Mio. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 11.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,263 USD je BigBearai-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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