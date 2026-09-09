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09.09.2026 16:29:00

BigBearai Aktie News: BigBearai am Nachmittag mit roter Tendenz

BigBearai Aktie News: BigBearai am Nachmittag mit roter Tendenz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BigBearai. Das Papier von BigBearai gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 2,89 USD abwärts.

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Die BigBearai-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 2,89 USD abwärts. Das Tagestief markierte die BigBearai-Aktie bei 2,89 USD. Bei 2,93 USD eröffnete der Anteilsschein. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 215'742 BigBearai-Aktien den Besitzer.

Am 15.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,39 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BigBearai-Aktie 224,91 Prozent zulegen. Am 30.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,59 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der BigBearai-Aktie ist somit 10,38 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

BigBearai liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,05 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,71 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 32.47 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 36.75 Mio. USD ausgewiesen.

Die BigBearai-Bilanz für Q3 2026 wird am 11.11.2026 erwartet.

Analysten gehen davon aus, dass BigBearai 2026 einen Verlust in Höhe von -0,263 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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