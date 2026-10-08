BigBear.ai Aktie 115286670 / US08975B1098
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08.10.2026 20:27:13
BigBearai Aktie News: BigBearai fällt am Abend tief
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von BigBearai. Die BigBearai-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 6,2 Prozent auf 2,36 USD.
Um 20:26 Uhr ging es für die BigBearai-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 6,2 Prozent auf 2,36 USD. Das Tagestief markierte die BigBearai-Aktie bei 2,35 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 2,48 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'165'400 BigBearai-Aktien.
Am 15.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 9,39 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 298,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.10.2026 gab der Anteilsschein bis auf 2,35 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,42 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Am 30.07.2026 legte BigBearai die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,05 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BigBearai ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,71 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 36.75 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BigBearai einen Umsatz von 32.47 Mio. USD eingefahren.
Voraussichtlich am 11.11.2026 dürfte BigBearai Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.
Analysten gehen davon aus, dass BigBearai 2026 einen Verlust in Höhe von -0,263 USD je Aktie ausweisen dürften.
Redaktion finanzen.ch
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