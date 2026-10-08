BigBearai Aktie News: BigBearai am Nachmittag mit roter Tendenz

Die BigBearai-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 2,6 Prozent im Minus bei 2,45 USD. Die BigBearai-Aktie sank bis auf 2,44 USD. Bei 2,48 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten BigBearai-Aktien beläuft sich auf 275'718 Stück.

Bei einem Wert von 9,39 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.10.2025). Der aktuelle Kurs der BigBearai-Aktie ist somit 284,05 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 2,44 USD fiel das Papier am 08.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die BigBearai-Aktie damit 0,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 30.07.2026 legte BigBearai die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,05 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,71 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 36.75 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 32.47 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 11.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von BigBearai veröffentlicht werden.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,263 USD je BigBearai-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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