BigBear.ai Aktie 115286670 / US08975B1098
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
08.10.2026 16:29:00
BigBearai Aktie News: BigBearai am Nachmittag mit roter Tendenz
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BigBearai. Die BigBearai-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 2,6 Prozent auf 2,45 USD ab.
Die BigBearai-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 2,6 Prozent im Minus bei 2,45 USD. Die BigBearai-Aktie sank bis auf 2,44 USD. Bei 2,48 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten BigBearai-Aktien beläuft sich auf 275'718 Stück.
Bei einem Wert von 9,39 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.10.2025). Der aktuelle Kurs der BigBearai-Aktie ist somit 284,05 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 2,44 USD fiel das Papier am 08.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die BigBearai-Aktie damit 0,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Am 30.07.2026 legte BigBearai die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,05 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,71 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 36.75 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 32.47 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.
Am 11.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von BigBearai veröffentlicht werden.
Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,263 USD je BigBearai-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur BigBearai-Aktie
S&P-Ranking zeigt: Bei diesen Titeln könnte es eng für Shortseller werden
Palantir vs. BigBear.ai: Welche KI-Rüstungsaktie nach den Q1-Zahlen die Nase vorn hat
BigBear.ai-Aktie dennoch freundlich: Erwartungen enttäuscht - weiter rote Zahlen
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu BigBear.ai
|
08.10.26
|BigBearai Aktie News: BigBearai fällt am Abend tief (finanzen.ch)
|
08.10.26
|BigBearai Aktie News: BigBearai am Nachmittag mit roter Tendenz (finanzen.ch)
|
06.05.26
|BigBear.ai-Aktie dennoch freundlich: Erwartungen enttäuscht - weiter rote Zahlen (finanzen.ch)
|
05.05.26
|Ausblick: BigBear.ai stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu BigBear.ai
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI & DAX stärker -- Asiens Börsen letztlich vorwiegend im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notieren im Plus am letzten Handelstag der Woche. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.