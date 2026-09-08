BigBearai Aktie News: BigBearai am Abend höher

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 2,95 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BigBearai-Aktie bisher bei 2,98 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 2,92 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'239'547 BigBearai-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 9,39 USD erreichte der Titel am 15.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 218,85 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.07.2026 bei 2,59 USD. Der derzeitige Kurs der BigBearai-Aktie liegt somit 13,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

BigBearai gewährte am 30.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,05 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BigBearai ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,71 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat BigBearai mit einem Umsatz von insgesamt 36.75 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 32.47 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 13,18 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte BigBearai am 11.11.2026 vorlegen.

2026 dürfte BigBearai einen Verlust von -0,263 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur BigBearai-Aktie

S&P-Ranking zeigt: Bei diesen Titeln könnte es eng für Shortseller werden

Palantir vs. BigBear.ai: Welche KI-Rüstungsaktie nach den Q1-Zahlen die Nase vorn hat

BigBear.ai-Aktie dennoch freundlich: Erwartungen enttäuscht - weiter rote Zahlen