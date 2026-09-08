BigBear.ai Aktie 115286670 / US08975B1098
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08.09.2026 16:29:00
BigBearai Aktie News: BigBearai am Nachmittag mit Kursverlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BigBearai. Die BigBearai-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 2,91 USD abwärts.
Um 16:28 Uhr ging es für die BigBearai-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 2,91 USD. In der Spitze büsste die BigBearai-Aktie bis auf 2,89 USD ein. Mit einem Wert von 2,92 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 333'625 BigBearai-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 9,39 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.10.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 223,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 30.07.2026 Kursverluste bis auf 2,59 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BigBearai-Aktie derzeit noch 10,84 Prozent Luft nach unten.
Am 30.07.2026 hat BigBearai die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie lag bei -0,05 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,71 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 32.47 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 36.75 Mio. USD ausgewiesen.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2026 veröffentlicht.
Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,263 USD je BigBearai-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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