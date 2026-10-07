BigBear.ai Aktie 115286670 / US08975B1098
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07.10.2026 20:27:13
BigBearai Aktie News: BigBearai am Abend tiefer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von BigBearai. Die BigBearai-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 3,5 Prozent auf 2,49 USD ab.
Um 20:26 Uhr rutschte die BigBearai-Aktie in der New York-Sitzung um 3,5 Prozent auf 2,49 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die BigBearai-Aktie bis auf 2,48 USD. Bei 2,54 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten BigBearai-Aktien beläuft sich auf 1'051'595 Stück.
Am 15.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 9,39 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 277,11 Prozent. Bei einem Wert von 2,48 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.10.2026). Mit Abgaben von 0,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte BigBearai am 30.07.2026 vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,05 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,71 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 36.75 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 32.47 Mio. USD umgesetzt.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 11.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,263 USD je BigBearai-Aktie stehen.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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