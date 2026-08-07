BigBearai Aktie News: BigBearai verteuert sich am Freitagabend kräftig

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 8,1 Prozent auf 3,26 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die BigBearai-Aktie bei 3,28 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,09 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 3'096'753 BigBearai-Aktien den Besitzer.

Am 15.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 9,39 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BigBearai-Aktie 188,48 Prozent zulegen. Bei 2,59 USD erreichte der Anteilsschein am 30.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die BigBearai-Aktie mit einem Verlust von 20,43 Prozent wieder erreichen.

Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte BigBearai am 30.07.2026 vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,05 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,25 USD je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 36.75 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 34.76 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.11.2026 terminiert.

Laut Analysten dürfte BigBearai im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,270 USD einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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