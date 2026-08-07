BigBearai Aktie News: BigBearai am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Die BigBearai-Aktie konnte um 16:28 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 3,08 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BigBearai-Aktie bisher bei 3,13 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,09 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 495'805 BigBearai-Aktien.

Am 15.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 9,39 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BigBearai-Aktie ist somit 205,37 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 2,59 USD fiel das Papier am 30.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,77 Prozent.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BigBearai am 30.07.2026 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,05 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,25 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite hat BigBearai im vergangenen Quartal 36.75 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BigBearai 34.76 Mio. USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte BigBearai am 11.11.2026 vorlegen.

2026 dürfte BigBearai einen Verlust von -0,270 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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