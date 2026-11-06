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06.11.2026 20:27:13
BigBearai Aktie News: BigBearai tendiert am Abend schwächer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von BigBearai. Die BigBearai-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 2,20 USD.
Um 20:26 Uhr rutschte die BigBearai-Aktie in der New York-Sitzung um 0,9 Prozent auf 2,20 USD ab. Die Abwärtsbewegung der BigBearai-Aktie ging bis auf 2,11 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 2,27 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'350'514 BigBearai-Aktien umgesetzt.
Am 13.11.2025 markierte das Papier bei 7,40 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BigBearai-Aktie derzeit noch 236,21 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,08 USD. Dieser Wert wurde am 21.10.2026 erreicht. Abschläge von 5,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
BigBearai gewährte am 27.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. BigBearai hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,19 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,71 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 43.58 Mio. USD gegenüber 32.47 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte BigBearai am 11.03.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 10.11.2027 dürfte BigBearai die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
In der BigBearai-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,407 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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