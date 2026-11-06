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06.11.2026 16:29:00
BigBearai Aktie News: BigBearai tendiert am Freitagnachmittag tiefer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BigBearai. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 3,6 Prozent auf 2,14 USD.
Die BigBearai-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 3,6 Prozent bei 2,14 USD. Die BigBearai-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 2,13 USD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 2,27 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 508'115 BigBearai-Aktien.
Am 13.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,40 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 245,79 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BigBearai-Aktie. Am 21.10.2026 gab der Anteilsschein bis auf 2,08 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,04 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
BigBearai liess sich am 27.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,19 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,71 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 34,22 Prozent auf 43.58 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 32.47 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von BigBearai wird am 11.03.2027 gerechnet. Die Veröffentlichung der BigBearai-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 10.11.2027.
Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,407 USD je BigBearai-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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