BigBear.ai Aktie 115286670 / US08975B1098
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06.10.2026 20:27:13
BigBearai Aktie News: BigBearai verliert am Abend
Die Aktie von BigBearai gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die BigBearai-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 2,60 USD.
Um 20:26 Uhr rutschte die BigBearai-Aktie in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 2,60 USD ab. Die Abwärtsbewegung der BigBearai-Aktie ging bis auf 2,56 USD. Mit einem Wert von 2,65 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten BigBearai-Aktien beläuft sich auf 1'057'563 Stück.
Am 15.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,39 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 261,85 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,56 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BigBearai-Aktie derzeit noch 1,35 Prozent Luft nach unten.
Am 30.07.2026 hat BigBearai in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,05 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,71 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 36.75 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 13,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 32.47 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Am 11.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Experten gehen davon aus, dass BigBearai im Jahr 2026 -0,263 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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