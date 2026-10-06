BigBearai Aktie News: BigBearai am Nachmittag im Minusbereich

Um 16:28 Uhr fiel die BigBearai-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 2,61 USD ab. Bei 2,61 USD markierte die BigBearai-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 2,65 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Der Tagesumsatz der BigBearai-Aktie belief sich zuletzt auf 429'547 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (9,39 USD) erklomm das Papier am 15.10.2025. Der derzeitige Kurs der BigBearai-Aktie liegt somit 72,26 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 05.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,58 USD. Der derzeitige Kurs der BigBearai-Aktie liegt somit 1,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte BigBearai am 30.07.2026. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,05 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,71 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 36.75 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 32.47 Mio. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte BigBearai am 11.11.2026 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass BigBearai 2026 einen Verlust in Höhe von -0,263 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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