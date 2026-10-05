BigBearai Aktie News: BigBearai fällt am Abend

Die Aktionäre schickten das Papier von BigBearai nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 1,7 Prozent auf 2,61 USD. Bei 2,58 USD markierte die BigBearai-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 2,64 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der BigBearai-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 902'015 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 9,39 USD. Dieser Kurs wurde am 15.10.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BigBearai-Aktie 260,46 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,58 USD. Dieser Wert wurde am 05.10.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,15 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BigBearai-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BigBearai am 30.07.2026 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,05 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BigBearai ebenfalls -0,71 USD je Aktie eingebüsst. Der Umsatz wurde auf 36.75 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 32.47 Mio. USD umgesetzt worden waren.

BigBearai wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 11.11.2026 vorlegen.

2026 dürfte BigBearai einen Verlust von -0,263 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur BigBearai-Aktie

S&P-Ranking zeigt: Bei diesen Titeln könnte es eng für Shortseller werden

Palantir vs. BigBear.ai: Welche KI-Rüstungsaktie nach den Q1-Zahlen die Nase vorn hat

BigBear.ai-Aktie dennoch freundlich: Erwartungen enttäuscht - weiter rote Zahlen