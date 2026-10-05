BigBearai Aktie News: BigBearai verzeichnet am Nachmittag Verluste

Um 16:28 Uhr rutschte die BigBearai-Aktie in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 2,65 USD ab. Die grössten Abgaben verzeichnete die BigBearai-Aktie bis auf 2,60 USD. Bei 2,64 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 295'399 BigBearai-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (9,39 USD) erklomm das Papier am 15.10.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 255,01 Prozent über dem aktuellen Kurs der BigBearai-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.10.2026 bei 2,58 USD. Derzeit notiert die BigBearai-Aktie damit 2,52 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

BigBearai veröffentlichte am 30.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,05 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,71 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 36.75 Mio. USD gegenüber 32.47 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 11.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,263 USD je Aktie in den BigBearai-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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