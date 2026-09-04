BigBear.ai Aktie 115286670 / US08975B1098
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
04.09.2026 20:27:13
BigBearai Aktie News: BigBearai am Abend im Minusbereich
Die Aktie von BigBearai gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 2,0 Prozent auf 2,92 USD.
Die BigBearai-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 2,92 USD. In der Spitze fiel die BigBearai-Aktie bis auf 2,92 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 2,97 USD. Zuletzt wurden via New York 625'525 BigBearai-Aktien umgesetzt.
Am 15.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 9,39 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BigBearai-Aktie liegt somit 68,90 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 30.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,59 USD. Mit Abgaben von 11,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte BigBearai am 30.07.2026. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,05 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BigBearai ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,71 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 36.75 Mio. USD – ein Plus von 13,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BigBearai 32.47 Mio. USD erwirtschaftet hatte.
BigBearai dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 11.11.2026 präsentieren.
2026 dürfte BigBearai einen Verlust von -0,263 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur BigBearai-Aktie
S&P-Ranking zeigt: Bei diesen Titeln könnte es eng für Shortseller werden
Palantir vs. BigBear.ai: Welche KI-Rüstungsaktie nach den Q1-Zahlen die Nase vorn hat
BigBear.ai-Aktie dennoch freundlich: Erwartungen enttäuscht - weiter rote Zahlen
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu BigBear.ai
|
20:27
|BigBearai Aktie News: BigBearai am Abend im Minusbereich (finanzen.ch)
|
16:29
|BigBearai Aktie News: BigBearai verzeichnet am Nachmittag Verluste (finanzen.ch)
|
06.05.26
|BigBear.ai-Aktie dennoch freundlich: Erwartungen enttäuscht - weiter rote Zahlen (finanzen.ch)
|
05.05.26
|Ausblick: BigBear.ai stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu BigBear.ai
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktdaten: SMI geht kaum verändert ins Wochenende -- DAX letztlich knapp im Plus - 26'000-Punkte-Marke hält -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen beenden Handel uneins
Der heimische Markt tendierte vor dem Wochenende seitwärts, der deutsche Leitindex bewegte sich leicht nach oben. Die US-Börsen zeigten sich mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.