BigBearai Aktie News: BigBearai am Abend im Minusbereich

Die BigBearai-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 2,92 USD. In der Spitze fiel die BigBearai-Aktie bis auf 2,92 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 2,97 USD. Zuletzt wurden via New York 625'525 BigBearai-Aktien umgesetzt.

Am 15.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 9,39 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BigBearai-Aktie liegt somit 68,90 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 30.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,59 USD. Mit Abgaben von 11,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte BigBearai am 30.07.2026. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,05 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BigBearai ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,71 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 36.75 Mio. USD – ein Plus von 13,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BigBearai 32.47 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

BigBearai dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 11.11.2026 präsentieren.

2026 dürfte BigBearai einen Verlust von -0,263 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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