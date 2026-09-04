BigBear.ai Aktie 115286670 / US08975B1098
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04.09.2026 16:29:00
BigBearai Aktie News: BigBearai verzeichnet am Nachmittag Verluste
Die Aktie von BigBearai gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,2 Prozent auf 2,95 USD.
Die BigBearai-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,2 Prozent auf 2,95 USD ab. Das Tagestief markierte die BigBearai-Aktie bei 2,94 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 2,97 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 244'007 BigBearai-Aktien.
Am 15.10.2025 markierte das Papier bei 9,39 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 218,85 Prozent hinzugewinnen. Bei 2,59 USD erreichte der Anteilsschein am 30.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 12,05 Prozent würde die BigBearai-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Am 30.07.2026 äusserte sich BigBearai zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. BigBearai hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,05 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,71 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 32.47 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 36.75 Mio. USD ausgewiesen.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 11.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,263 USD je BigBearai-Aktie in den Büchern stehen.
Redaktion finanzen.ch
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