BigBearai Aktie News: Anleger decken sich am Dienstagabend mit BigBearai ein

Die BigBearai-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 10,3 Prozent auf 3,16 USD. Der Kurs der BigBearai-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 3,17 USD zu. Bei 2,92 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 3'768'123 BigBearai-Aktien den Besitzer.

Am 15.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 9,39 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BigBearai-Aktie derzeit noch 197,62 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 30.07.2026 auf bis zu 2,59 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,91 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BigBearai-Aktie.

Am 30.07.2026 hat BigBearai in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,05 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,25 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde auf 36.75 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 34.76 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von BigBearai wird am 11.11.2026 gerechnet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,270 USD je BigBearai-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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