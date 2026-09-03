BigBear.ai Aktie 115286670 / US08975B1098
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03.09.2026 20:27:13
BigBearai Aktie News: Anleger greifen bei BigBearai am Abend zu
Die Aktie von BigBearai gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die BigBearai-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 2,98 USD zu.
Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 0,8 Prozent auf 2,98 USD zu. In der Spitze gewann die BigBearai-Aktie bis auf 3,05 USD. Bei 3,02 USD eröffnete der Anteilsschein. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 936'760 BigBearai-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 15.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 9,39 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BigBearai-Aktie 215,63 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,59 USD ab. Mit Abgaben von 12,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Am 30.07.2026 äusserte sich BigBearai zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,05 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,71 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,18 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 36.75 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 32.47 Mio. USD ausgewiesen worden waren.
Die BigBearai-Bilanz für Q3 2026 wird am 11.11.2026 erwartet.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,263 USD je BigBearai-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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