BigBearai Aktie News: BigBearai am Nachmittag freundlich

Im New York-Handel gewannen die BigBearai-Papiere um 16:28 Uhr 0,7 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die BigBearai-Aktie bei 3,05 USD. Mit einem Wert von 3,02 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 319'011 BigBearai-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 9,39 USD. Dieser Kurs wurde am 15.10.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 216,16 Prozent über dem aktuellen Kurs der BigBearai-Aktie. Bei einem Wert von 2,59 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.07.2026). Der derzeitige Kurs der BigBearai-Aktie liegt somit 14,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

BigBearai veröffentlichte am 30.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,05 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BigBearai ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,71 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 36.75 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 32.47 Mio. USD umgesetzt.

BigBearai wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 11.11.2026 vorlegen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem BigBearai-Verlust in Höhe von -0,263 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur BigBearai-Aktie

S&P-Ranking zeigt: Bei diesen Titeln könnte es eng für Shortseller werden

Palantir vs. BigBear.ai: Welche KI-Rüstungsaktie nach den Q1-Zahlen die Nase vorn hat

BigBear.ai-Aktie dennoch freundlich: Erwartungen enttäuscht - weiter rote Zahlen