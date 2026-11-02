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02.11.2026 20:27:13
BigBearai Aktie News: BigBearai tendiert am Abend fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von BigBearai. Zuletzt ging es für das BigBearai-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 2,61 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von BigBearai nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 0,2 Prozent auf 2,61 USD. Die BigBearai-Aktie legte bis auf 2,74 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den New York-Handel startete das Papier bei 2,64 USD. Der Tagesumsatz der BigBearai-Aktie belief sich zuletzt auf 1'697'486 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.11.2025 bei 7,40 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BigBearai-Aktie somit 64,80 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 2,08 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.10.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,35 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BigBearai-Aktie.
Am 27.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das BigBearai ein Ergebnis je Aktie von -0,71 USD vermeldet. Das vergangene Quartal hat BigBearai mit einem Umsatz von insgesamt 43.58 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 32.47 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 34,22 Prozent gesteigert.
Die BigBearai-Bilanz für Q4 2026 wird am 11.03.2027 erwartet. Experten kalkulieren am 10.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von BigBearai.
In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,407 USD je BigBearai-Aktie stehen.
Redaktion finanzen.ch
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Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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