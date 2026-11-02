BigBearai Aktie News: BigBearai tendiert am Abend fester

Die Aktionäre schickten das Papier von BigBearai nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 0,2 Prozent auf 2,61 USD. Die BigBearai-Aktie legte bis auf 2,74 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den New York-Handel startete das Papier bei 2,64 USD. Der Tagesumsatz der BigBearai-Aktie belief sich zuletzt auf 1'697'486 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.11.2025 bei 7,40 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BigBearai-Aktie somit 64,80 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 2,08 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.10.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,35 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BigBearai-Aktie.

Am 27.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das BigBearai ein Ergebnis je Aktie von -0,71 USD vermeldet. Das vergangene Quartal hat BigBearai mit einem Umsatz von insgesamt 43.58 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 32.47 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 34,22 Prozent gesteigert.

Die BigBearai-Bilanz für Q4 2026 wird am 11.03.2027 erwartet. Experten kalkulieren am 10.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von BigBearai.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,407 USD je BigBearai-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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