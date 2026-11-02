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02.11.2026 16:29:00
BigBearai Aktie News: BigBearai am Nachmittag mit Aufschlag
Die Aktie von BigBearai gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die BigBearai-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 2,65 USD.
Das Papier von BigBearai konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,9 Prozent auf 2,65 USD. Die BigBearai-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 2,66 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 2,64 USD. Von der BigBearai-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 563'785 Stück gehandelt.
Am 13.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 7,40 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 179,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.10.2026 bei 2,08 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BigBearai-Aktie derzeit noch 21,67 Prozent Luft nach unten.
BigBearai veröffentlichte am 27.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. BigBearai hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,19 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,71 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 43.58 Mio. USD – ein Plus von 34,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BigBearai 32.47 Mio. USD erwirtschaftet hatte.
Am 11.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von BigBearai veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der BigBearai-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 10.11.2027.
Analysten gehen davon aus, dass BigBearai 2026 einen Verlust in Höhe von -0,407 USD je Aktie ausweisen dürften.
Redaktion finanzen.ch
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Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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