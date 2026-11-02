BigBearai Aktie News: BigBearai am Nachmittag mit Aufschlag

Das Papier von BigBearai konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,9 Prozent auf 2,65 USD. Die BigBearai-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 2,66 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 2,64 USD. Von der BigBearai-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 563'785 Stück gehandelt.

Am 13.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 7,40 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 179,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.10.2026 bei 2,08 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BigBearai-Aktie derzeit noch 21,67 Prozent Luft nach unten.

BigBearai veröffentlichte am 27.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. BigBearai hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,19 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,71 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 43.58 Mio. USD – ein Plus von 34,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BigBearai 32.47 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Am 11.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von BigBearai veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der BigBearai-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 10.11.2027.

Analysten gehen davon aus, dass BigBearai 2026 einen Verlust in Höhe von -0,407 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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