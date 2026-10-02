BigBear.ai Aktie 115286670 / US08975B1098
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02.10.2026 20:27:13
BigBearai Aktie News: Investoren fliehen am Freitagabend aus BigBearai
Die Aktie von BigBearai gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die BigBearai-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 5,3 Prozent auf 2,60 USD.
Die BigBearai-Aktie notierte um 20:26 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 5,3 Prozent auf 2,60 USD. Im Tief verlor die BigBearai-Aktie bis auf 2,59 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 2,83 USD. Zuletzt wurden via New York 1'986'077 BigBearai-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.10.2025 bei 9,39 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 261,85 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,59 USD am 02.10.2026. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BigBearai-Aktie 0,39 Prozent sinken.
BigBearai liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,05 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,71 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 36.75 Mio. USD gegenüber 32.47 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte BigBearai am 11.11.2026 präsentieren.
2026 dürfte BigBearai einen Verlust von -0,263 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.
Redaktion finanzen.ch
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