BigBearai Aktie News: BigBearai am Freitagnachmittag mit angezogener Handbremse

Kaum Bewegung liess sich um 16:28 Uhr bei der BigBearai-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 2,74 USD. Bei 2,83 USD markierte die BigBearai-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Abwärtsbewegung der BigBearai-Aktie ging bis auf 2,68 USD. Bei 2,83 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten 562'508 BigBearai-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.10.2025 bei 9,39 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 242,70 Prozent über dem aktuellen Kurs der BigBearai-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.07.2026 bei 2,59 USD. Mit Abgaben von 5,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BigBearai am 30.07.2026. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,05 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,71 USD je Aktie in den Büchern gestanden. BigBearai hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 36.75 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 32.47 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.11.2026 terminiert.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,263 USD je BigBearai-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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