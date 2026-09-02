BigBearai Aktie News: BigBearai am Mittwochabend auf grünem Terrain

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 2,99 USD zu. In der Spitze gewann die BigBearai-Aktie bis auf 3,02 USD. Bei 2,93 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten 827'150 BigBearai-Aktien den Besitzer.

Am 15.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 9,39 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 214,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.07.2026 bei 2,59 USD. Der aktuelle Kurs der BigBearai-Aktie ist somit 13,38 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 30.07.2026 hat BigBearai die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,05 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,71 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde auf 36.75 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 32.47 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2026 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass BigBearai im Jahr 2026 -0,263 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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