BigBearai Aktie News: BigBearai am Mittwochnachmittag im Plus

Um 16:28 Uhr sprang die BigBearai-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 3,00 USD zu. Bei 3,02 USD markierte die BigBearai-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 2,93 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden heute 341'108 BigBearai-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.10.2025 bei 9,39 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 213,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 30.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,59 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,67 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BigBearai-Aktie.

Am 30.07.2026 äusserte sich BigBearai zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,05 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BigBearai ebenfalls -0,71 USD je Aktie eingebüsst. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 36.75 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 32.47 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 11.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass BigBearai im Jahr 2026 -0,263 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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