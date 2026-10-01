BigBearai Aktie News: Hausse bei BigBearai am Abend

Die BigBearai-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 5,5 Prozent im Plus bei 2,80 USD. Kurzfristig markierte die BigBearai-Aktie bei 2,86 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 2,67 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1'630'584 BigBearai-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 9,39 USD erreichte der Titel am 15.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BigBearai-Aktie mit einem Kursplus von 235,96 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.07.2026 bei 2,59 USD. Der derzeitige Kurs der BigBearai-Aktie liegt somit 7,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

BigBearai liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,05 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,71 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 36.75 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 32.47 Mio. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 11.11.2026 erwartet.

Laut Analysten dürfte BigBearai im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,263 USD einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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