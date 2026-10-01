BigBear.ai Aktie 115286670 / US08975B1098
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
01.10.2026 16:29:00
BigBearai Aktie News: BigBearai macht am Donnerstagnachmittag Boden gut
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BigBearai. Zuletzt stieg die BigBearai-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 2,69 USD.
Im New York-Handel gewannen die BigBearai-Papiere um 16:28 Uhr 1,3 Prozent. In der Spitze gewann die BigBearai-Aktie bis auf 2,69 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 2,67 USD. Zuletzt wechselten 404'416 BigBearai-Aktien den Besitzer.
Bei 9,39 USD erreichte der Titel am 15.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BigBearai-Aktie damit 71,41 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,59 USD am 30.07.2026. Das 52-Wochen-Tief könnte die BigBearai-Aktie mit einem Verlust von 3,54 Prozent wieder erreichen.
Am 30.07.2026 hat BigBearai die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie lag bei -0,05 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,71 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat BigBearai 36.75 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 32.47 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Am 11.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
2026 dürfte BigBearai einen Verlust von -0,263 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur BigBearai-Aktie
S&P-Ranking zeigt: Bei diesen Titeln könnte es eng für Shortseller werden
Palantir vs. BigBear.ai: Welche KI-Rüstungsaktie nach den Q1-Zahlen die Nase vorn hat
BigBear.ai-Aktie dennoch freundlich: Erwartungen enttäuscht - weiter rote Zahlen
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu BigBear.ai
|
01.10.26
|BigBearai Aktie News: Hausse bei BigBearai am Abend (finanzen.ch)
|
01.10.26
|BigBearai Aktie News: BigBearai macht am Donnerstagnachmittag Boden gut (finanzen.ch)
|
06.05.26
|BigBear.ai-Aktie dennoch freundlich: Erwartungen enttäuscht - weiter rote Zahlen (finanzen.ch)
|
05.05.26
|Ausblick: BigBear.ai stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu BigBear.ai
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDAX im Plus erwartet -- Asiens Börsen fallen - kein Handel in Shanghai
Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Freitag mit Gewinnen starten. An den Börsen in Asien geht es am Freitag nach unten.