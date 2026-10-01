BigBearai Aktie News: BigBearai macht am Donnerstagnachmittag Boden gut

Im New York-Handel gewannen die BigBearai-Papiere um 16:28 Uhr 1,3 Prozent. In der Spitze gewann die BigBearai-Aktie bis auf 2,69 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 2,67 USD. Zuletzt wechselten 404'416 BigBearai-Aktien den Besitzer.

Bei 9,39 USD erreichte der Titel am 15.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BigBearai-Aktie damit 71,41 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,59 USD am 30.07.2026. Das 52-Wochen-Tief könnte die BigBearai-Aktie mit einem Verlust von 3,54 Prozent wieder erreichen.

Am 30.07.2026 hat BigBearai die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie lag bei -0,05 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,71 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat BigBearai 36.75 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 32.47 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 11.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

2026 dürfte BigBearai einen Verlust von -0,263 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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