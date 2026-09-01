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BigBear.ai Aktie 115286670 / US08975B1098

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01.09.2026 20:27:13

BigBearai Aktie News: Investoren fliehen am Abend aus BigBearai

BigBearai Aktie News: Investoren fliehen am Abend aus BigBearai

Die Aktie von BigBearai gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die BigBearai-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 5,3 Prozent bei 2,97 USD.

BigBear.ai
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Um 20:26 Uhr fiel die BigBearai-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 5,3 Prozent auf 2,97 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte BigBearai-Aktie bei 2,95 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,03 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten BigBearai-Aktien beläuft sich auf 1'075'627 Stück.

Am 15.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 9,39 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 216,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 30.07.2026 Kursverluste bis auf 2,59 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BigBearai-Aktie derzeit noch 12,65 Prozent Luft nach unten.

Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BigBearai am 30.07.2026. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,05 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BigBearai ebenfalls -0,71 USD je Aktie eingebüsst. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 36.75 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BigBearai einen Umsatz von 32.47 Mio. USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte BigBearai am 11.11.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,263 USD je BigBearai-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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