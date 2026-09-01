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01.09.2026 16:29:00

BigBearai Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von BigBearai

BigBearai Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von BigBearai

Die Aktie von BigBearai gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BigBearai-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 4,8 Prozent auf 2,98 USD abwärts.

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Die BigBearai-Aktie musste um 16:28 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 4,8 Prozent auf 2,98 USD. Die Abwärtsbewegung der BigBearai-Aktie ging bis auf 2,96 USD. Bei 3,03 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 414'175 BigBearai-Aktien.

Am 15.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,39 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 215,10 Prozent könnte die BigBearai-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 2,59 USD fiel das Papier am 30.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die BigBearai-Aktie damit 15,06 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 30.07.2026 hat BigBearai in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,05 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,71 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 32.47 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 36.75 Mio. USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 11.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,263 USD je BigBearai-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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