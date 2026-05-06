BigBear.ai Aktie 115286670 / US08975B1098
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06.05.2026 10:41:00
BigBear.ai-Aktie verliert: Erwartungen enttäuscht - weiter rote Zahlen
KI-Unternehmen bekommen am Markt derzeit besondere Aufmerksamkeit. So auch BigBear.ai, insbesondere nachdem das Unternehmen seine Bücher geöffnet hat.
Der Umsatz verschlechterte sich von 34,8 Millionen US-Dollar auf 34,4 Millionen US-Dollar, die Analystenschätzungen hatten zuvor bei Erlösen von 33,6 Millionen US-Dollar gelegen.
Die BigBear.ai-Aktie sackt vorbörslich an der NASDAQ um 5,56 Prozent ab auf 3,91 US-Dollar.
Claudia Stephan, Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.ch
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