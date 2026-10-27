BigBear.ai-Aktie gibt kräftig nach: Umsatz steigt - Verlust wird deutlich ausgeweitet

BigBear.ai hat das dritte Quartal 2026 erneut mit einem Verlust abgeschlossen. Der Verlust je Aktie (EPS) belief sich auf 0,19 US-Dollar und verschlechterte sich damit gegenüber dem Vorjahreswert von -0,03 US-Dollar. Die Erwartungen der Analysten wurden damit verfehlt. Sie hatten im Vorfeld mit einem EPS von -0,05 US-Dollar gerechnet.

Beim Umsatz verzeichnete BigBear.ai eine Verbesserung von 33,1 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal auf 43,581 Millionen US-Dollar. Die Markterwartungen hatten sich zuvor auf 29,9 Millionen US-Dollar belaufen.

Die BigBear.ai-Aktie notiert nachbörslich an der NYSE zeitweise 5,49 Prozent tiefer bei 2,24 US-Dollar.

Bettina Schneider, Martina Köhler, Redaktion Finanzen.ch