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27.10.2026 21:22:00
BigBear.ai-Aktie gibt kräftig nach: Umsatz steigt - Verlust wird deutlich ausgeweitet
KI-Unternehmen stehen an den Finanzmärkten derzeit besonders im Fokus. Dazu zählt auch BigBear.ai, das nun Einblick in seine Geschäftsentwicklung gewährt hat.
Beim Umsatz verzeichnete BigBear.ai eine Verbesserung von 33,1 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal auf 43,581 Millionen US-Dollar. Die Markterwartungen hatten sich zuvor auf 29,9 Millionen US-Dollar belaufen.
Die BigBear.ai-Aktie notiert nachbörslich an der NYSE zeitweise 5,49 Prozent tiefer bei 2,24 US-Dollar.
Bettina Schneider, Martina Köhler, Redaktion Finanzen.ch
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