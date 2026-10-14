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Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

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GRID Aktie 127539021 / JP3274160005

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14.10.2026 18:00:00

Big Tech Pushes Back Against Paying for America's Aging Power Grid

GRID
1898.00 JPY -3.11%
Kaufen Verkaufen
When Big Tech signed President Trump's Ratepayer Protection Pledge in March, promising to pay for all the new grid infrastructure upgrades required to service their data centers, we cautioned that "voluntary pledges from trillion-dollar tech giants have a habit of evolving." Seven months later, the hyperscalers are pushing back on how much of the grid's bill is theirs to pay. The past week brought a Democratic Senate report and a North Carolina utility settlement, and FERC is expected to rule on whether new data centers must bring their own power.…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
In eigener Sache

Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung

Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.

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