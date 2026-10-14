GRID Aktie 127539021 / JP3274160005
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14.10.2026 18:00:00
Big Tech Pushes Back Against Paying for America's Aging Power Grid
grid infrastructure upgrades required to service their data centers, we cautioned that "voluntary pledges from trillion-dollar tech giants have a habit of evolving." Seven months later, the hyperscalers are pushing back on how much of the grid's bill is theirs to pay. The past week brought a Democratic Senate report and a North Carolina utility settlement, and FERC is expected to rule on whether new data centers must bring their own power.…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
In eigener Sache
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!