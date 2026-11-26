Big Shopping Centers lud am 24.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es stand ein EPS von 31.85 ILS je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Big Shopping Centers noch ein Gewinn pro Aktie von 21.94 ILS in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 797.5 Millionen ILS – das entspricht einem Zuwachs von 9.51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 728.3 Millionen ILS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch